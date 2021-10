Regulatory News:

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) (Paris: VMX) gab heute die Berufung von Jean-François Labadie zum Chief Financial Officer zum 2. November 2021 bekannt. Jean-François Labadie tritt die Nachfolge von Richard Vacher Detournière an, der nach 13 Jahren bei Inside Secure, jetzt Verimatrix, den Entschluss gefasst hat, andere berufliche Ziele zu verfolgen.

Im November 2021 wird es eine Übergangszeit zwischen der Tätigkeit von Jean-François Labadie und Richard Vacher Detournière geben.

"Das Board of Directors und ich danken Richard herzlich für seine Führung und seine herausragende Arbeit in den letzten 13 Jahren in unserem Unternehmen, insbesondere bei der Umwandlung in ein reines Softwareunternehmen und 2019 bei der transformativen Übernahme von Verimatrix. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei seinem neuen Projekt. Ich freue mich, Jean-François Labadie bei Verimatrix zu begrüßen. Seine solide Erfahrung als Chief Financial Officer wird für den Erfolg unserer noch andauernden Umwandlung in einen SaaS-Lösungsanbieter ein großer Vorteil sein ", so Amedeo D'Angelo, Chairman und Chief Executive Officer.

Jean-François Labadie war über 20 Jahre bei Quadient tätig, einem führenden Unternehmen im Bereich Post, Paketmanagement und digitale Kommunikation (Euronext Paris "QDT", ehemals Neopost). Er bekleidete dort mehrere Führungspositionen, darunter als Director of Supply Chain, Group Chief Financial Officer und zuletzt als Director of Operations. Durch die Entwicklung eines SaaS-Lösungsportfolios im Bereich der unternehmensweiten Omnichannel-Kommunikation und des digitalen Dokumentenmanagements für kleine und mittlere Unternehmen spielte Jean-François Labadie eine wichtige Rolle bei der Transformation von Quadient.

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) unterstützt die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, menschenzentrierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken setzen auf Verimatrix, um alles zu sichern von Premium-Filmen und Live-Sport-Streaming über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Weitere Informationen finden Sie unter www.verimatrix.com.

