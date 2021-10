DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 28. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 01:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 3Q, Seoul *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 3Q (07:30 Telefonkonferenz), Amsterdam *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q, München *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Ergebnis 3Q, München 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 3Q, Stuttgart 07:00 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 9 Monate, München 07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 3Q, Augsburg *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 3Q, Espoo *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q, Leuwen 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q, Genf 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q, Mailand 07:00 FR/Capgemini SA, Umsatz 3Q, Paris 07:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q, Seoul *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Wolfsburg *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q, Lübeck *** 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q, Ratingen 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate, Werdohl 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 9 Monate, Unterschleißheim 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q, Würzburg *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q, Paris 07:45 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Ergebnis 3Q, Heidelberg 07:55 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q, Madrid *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 9 Monate (08:30 Analysten- Telefonkonferenz; 10:30 Presse-Telefonkonferenz), Hamburg *** 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 3Q, Garbsen *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen September *** 08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1H, Tokio *** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz 3Q, Amsterdam *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 3Q, Den Haag 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q, London 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 3Q, Stockholm *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q, Courbevoie *** 08:30 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate (12:00 Telefonkonferenz), München *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +4,5% gg Vj zuvor: +4,0% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -20.000 gg Vm zuvor: -30.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,4% zuvor: 5,5% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Oktober *** 10:00 EU/Informelle Videokonferenz der Finanz- und Wirtschaftsminister; ca 11:15 PK *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des DIHK - Deutscher Industrie- und Handelskammertag *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Oktober 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), PK mit Präsident Schleweis zu "Weltspartag 2021: Vorstellung des Vermögensbarometers", Berlin *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 116,6 zuvor: 117,8 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +13,2 zuvor: +14,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -4,8 Vorabschätzung: -4,8 zuvor: -4,0 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober *** 11:30 FI/Kone Oyj, Ergebnis 3Q, Espoo *** 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 3Q (16:00 Telefonkonferenz), München 12:00 DE/Umweltbundesamt, PK (online) zu "umweltschädliche Subventionen in Deutschland" 12:00 DE/Internationaler Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW), Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Landesbank Baden-Württemberg, Neske (Veranstaltung vom Vorabend) *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q, Chicago *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q, Whitehouse Station *** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q, Purchase 13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+4,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q, Essen *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq 2. Quartal: +6,7% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +5,5% gg Vq 2. Quartal: +6,1% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 289.000 zuvor: 290.000 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 3Q, Courbevoie *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q, Seattle 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q, Seattle *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q, Cupertino *** - DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg Oktober *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: DAX + NEUAUFNAHME - Beiersdorf + HERAUSNAHME - Deutsche Wohnen MDAX + NEUAUFNAHME - Talanx + HERAUSNAHME - Beiersdorf SDAX + NEUAUFNAHME - Basler + HERAUSNAHME - Talanx ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

