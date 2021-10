Der für die Ergebnisentwicklung der Lufthansa so wichtige nordamerikanische Markt öffnet wieder, in Asien stockt die Erholung aufgrund zahlreicher Restriktionen hingegen noch. Wohl auch deshalb nimmt das Management der Kranich-Airline nun allmählich einen anderen Markt immer stärker ins Visier: Afrika. So wollen die Lufthansa sowie die Töchter Eurowings und Edelweiss ihre Präsenz auf dem Kontinent zukünftig deutlich vergrößern. Eurowings Discover nahm etwa gerade ihre ersten Flüge von Frankfurt ...

