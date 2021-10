DJ Deutsche Kreditwirtschaft kritisiert Basel-3-Vorschlag der EU-Kommission

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat den Vorschlag der EU-Kommission zur Umsetzung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 in europäisches Recht kritisiert. Anstoß nimmt sie hauptsächlich an den so genannten Output Floors, die die Möglichkeit der Banken begrenzen sollen, ihre Eigenkapitalanforderungen durch Nutzung interner Modelle kleinzurechnen.

"Die Vorschläge der Europäischen Kommission werden bei den europäischen Instituten zu deutlich steigenden Eigenkapitalkosten führen", heißt es in einer Stellungnahme von Karl-Peter Schackmann-Fallis, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, der in diesem Jahr die Federführung der Deutschen Kreditwirtschaft hat. Dies wird nach seiner Aussage nicht ohne Folgen für die europäische Wirtschaft bleiben.

"Eine spürbare Belastung durch steigende Kapitalkosten ist nicht auszuschließen", sagte er. Die von der Kommission berechneten Anstiege der Kapitalanforderungen von 6,4 bis 8,4 Prozent griffen zu kurz, da die durchschnittliche Betrachtung die signifikanten Anstiege bei Banken mit risikoarmen Geschäftsmodellen oder in einzelnen EU-Mitgliedstaaten wie in Deutschland verschleiere.

October 27, 2021

