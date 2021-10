Wiesbaden (ots) -Die unabhängigen FBW-Jurys, jeweils 5 Jury-Mitglieder, haben für diese Woche wieder verschiedenste Filme aus dem aktuellen Angebot im Kino vorgesichtet. Zum Kinostart in dieser Woche empfehlen sie mit dem Prädikat BESONDERS WERTVOLL:CONTRA: In Sönke Wortmanns neuer Komödie muss der zynische Uni-Professor Richard Pohl (Christoph Maria Herbst) die Erstsemester-Jurastudentin Naima (Nilam Farooq) auf einen Rhetorik-Wettbewerb vorbereiten. Da Pohl Naima beim ersten Kennenlernen im Hörsaal rassistisch beleidigt hat, ist der Wettbewerb seine einzige Chance, seinen Job zu behalten. Die amüsante Culture-Clash-Komödie überzeugt dank dem großartigen Zusammenspiel der Hauptdarsteller*innen und seiner hochaktuellen Fragestellung über Vorurteile, Stereotypen und dem, was unsere Gesellschaft daraus macht.Das Gutachten der FBW-Jury unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/contraBORGA: Kojo ist ein junger Mann aus Ghana. Als er nach Deutschland auswandert, will er um jeden Preis seiner Familie beweisen, wie weit er es bringen kann. Doch seine neuen Pläne in der Fremde ziehen ungeahnte Konsequenzen nach sich. Der Debütfilm von York-Fabian Raabe erzählt seine hochrelevante Geschichte als intensives und vielschichtiges Drama.Das Gutachten der FBW-Jury unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/borgaDEAR EVAN HANSEN: Evan hat von seinem Therapeuten die Aufgabe bekommen, sich selbst Briefe zu schreiben. Doch als einer der Briefe aus Versehen bei Connor, einem Jungen aus Evans Highschool, landet und dieser sich kurze Zeit später umbringt, denkt Connors Familie, Evan sei sein bester Freund. Nun weiß Evan nicht, wie er sich verhalten soll. Denn er ist alles, was Connors Familie noch hat. Die Verfilmung des gleichnamigen Erfolgsmusicals trifft mit seinen berührenden Songs, den glaubwürdigen Charakteren und einer absolut authentischen Geschichte das Lebensgefühl von Jugendlichen.Mehr Infos unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/dear_evan_hansenIn der kommenden Woche mit Prädikat im Kino:HAPPY FAMILY 2, die Fortsetzung des Animationserfolgs aus dem Jahr 2017;der Dokumentarfilm DIE JUNGEN KADYAShttps://www.fbw-filmbewertung.com/film/die_jungen_kadyassowie das Mafia-Drama THE MANY SAINTS OF NEWARK - A SOPRANOS STORYhttps://www.fbw-filmbewertung.com/film/the_many_saints_of_newark_a_sopranos_storyMit dem "Filmwecker" (bereitgestellt von Kinozeit.de) findet sich auf der FBW-Homepage ein Service, der einmalig per Mail informiert, wo und wann ein Film in einem Kino in der Nähe zu sehen ist. Der Filmwecker befindet sich zu allen von der FBW empfohlenen Filmen auf der Homepage direkt unter dem Gütesiegel. Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachter*innen aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit Schülerinnen und Schülern ab 10 Jahren und im Falle der älteren Jurys ab 14 Jahren besetzt. Sie sind an zehn Standorten in Deutschland etabliert und sichten vor Kinostart das komplette Filmprogramm für das junge Publikum. Seit 2018 geben die Jurys auch Empfehlungen für das Programm für die Zielgruppe "14+". Mehr Infos und Filme unter: www.jugend-filmjury.com.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9113/5057837