(shareribs.com) Frankfurt / New York 27.10.2021 - Biotech-Aktien zeigen sich im elektronischen Handel uneinheitlich. Für Biontech geht es aufwärts, während BioFrontera, aber auch BB Biotech und MorphoSys verlieren. An der Wall Street verbessern sich Amgen und Vertex vorbörslich. Der DAX verliert am frühen Nachmittag 0,4 Prozent auf 15.697 Punkte, belastet von Deutsche Bank, HelloFresh und Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...