Die globale Gas-Krise ist noch lange nicht vorbei. Asien kauft nach wie vor kräftig Flüssiggas ein, offenbar vor allem in den USA. Die Preise in den USA und Europa notieren immer noch auf sehr hohem Niveau. Der folgende TradingView Chart zeigt seit Mai den Verlauf in den Terminkontrakten für US-Erdgas (blaue Linie), und für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...