Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Auch am Dienstag trieben gute Unternehmensberichte die US-Indizes auf neue Höchststände. Am Ende des Tages gingen Dow Jones und Co. dann aber nur mit leichten Zugewinnen aus dem Handel. Bei den Einzelthemen geht es heute um Twitter, Snap, Microsoft, Alphabet, Robinhood, Coca-Coca, Enphase Energy und McDonald's. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.