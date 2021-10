ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Orange SA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Analyst Jakob Bluestone reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie etwas seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) 2022 in Reaktion auf die Zahlen des Telekomkonzerns für das dritte Quartal. Der Gegenwind für das Großkundengeschäft sei etwas stärker gewesen als von ihm gedacht und die Kostensenkungen etwas schwach./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 14:17 / UTC Erstmalige Weitergabe ders Original-Studie: 27.10.2021 / 03:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000133308

