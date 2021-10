Consolidated Uranium meldete eine Privatplatzierung seines Spin-outs von bis zu 7 Mio. CAD, GoldMining erhält von der Bank of Montreal neue Barmittel in Form einer neuen Darlehensfazilität in Höhe von 20 Mio. $, das Curibaya-Projekt von Tier One Silver im Süden Perus macht bedeutende Fortschritte und Torq Resources teilt den Aktionären mit, dass das Unternehmen eine Option auf eine 100%ige Beteiligung am 3.250 Hektar großen Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia erworben hat.