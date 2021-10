Die Bank of Canada hat soeben entschieden den Leitzins für Kanada wie bisher bei 0,25 Prozent zu belassen. Die Erwartungen lagen auch bei unveränderten 0,25 Prozent. Viel wichtiger aber ist die Mitteilung über die Anleihekäufe. Die Notenbank beendet die quantitative Lockerung (QE) und geht in die Reinvestitionsphase über, in der sie ausschließlich Staatsanleihen Kanadas kauft, ...

