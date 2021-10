Mainz (ots) -Gänsestopfleber auf rheinland-pfälzischen SpeisekartenTierschützer schlagen Alarm/ "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 28. Oktober 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek / Moderation: Britta KraneDas Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Protestaktion der Tierschutzorganisation Peta zum Verbot der Gänsestopfleber, am Donnerstag, 28. Oktober 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Wenn Gänsestopfleber auf der Speisekarte steht, bekommen Tierschützer einen dicken Hals. Gänsestopfleber, auf Französisch 'Foie Gras' genannt, ist eines der umstrittensten Luxuslebensmittel der Welt. Die einen halten es für eine Delikatesse ohnegleichen, die anderen halten die Produktion der Gänsestopfleber für schlimmste Tierquälerei. Denn für die gestopfte Gänseleber leben die Tiere auf engstem Raum und werden mehrmals täglich mit einem 50 Zentimeter langen Schlauch oder Rohr zwangsgemästet. In Deutschland ist das verboten, der Verzehr aber erlaubt. Die Tierschutzorganisation Peta macht dagegen jetzt mobil.Weitere Themen der Sendung:- "Wir riefen Gastarbeiter und es kamen Menschen" - 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen- Wenn das Land vertrocknet - Auch Rheinland-Pfalz verliert immer mehr an Boden- Neue Parteispitze, mehr Basisnähe - CDU-Kreisvorsitzenden-Konferenz in Berlin- Jünger, weiblicher, größer - Der neue Bundestag aus rheinland-pfälzischer Sicht- Bürgerentscheid - Instrument der direkten Demokratie oder Lähmung der Politik?- Zur Sache PIN: Wie funktioniert ein Bürgerentscheid?"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5057930