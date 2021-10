DJ Aktien Schweiz etwas leichter - Temenos mit kräftigem Plus

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach zuletzt zwei Tagen mit Gewinnen hat der schweizerische Aktienmarkt zur Wochenmitte mit Abgaben geschlossen. Die jüngsten Aufschläge seien aber weitgehend verteidigt worden, hieß es. Einen stärkeren Rücksetzer verhindere die überzeugend verlaufene Berichtssaison.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 12.087 Punkte und schloss damit nur knapp über seinem Tagestief. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 31,96 (zuvor: 36,32) Millionen Aktien.

Ein gemischtes Bild zeigten die Bankenwerte nach den Quartalszahlen der Deutschen Bank. Diese fielen erneut überzeugend aus. Nach Bereichen hätten insbesondere das Investmentbanking und das Firmenkundengeschäft besser als gedacht abgeschnitten, wohingegen das Privatkundengeschäft hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, hieß es von der Citigroup. Insgesamt seien gute Ergebnisse aber bereits eingepreist gewesen, so ein Händler zum deutlichen Minus der Aktie der Deutschen Bank. Im Fahrwasser legten UBS um 0,3 Prozent zu, während CS Group um 1,0 Prozent nachgaben.

Für die Sulzer-Aktie ging es 0,4 Prozent aufwärts. Der Industriekonzern hat im dritten Quartal währungsbereinigt 15,7 Prozent mehr Neugeschäft verzeichnet als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Organisch stieg der Auftragseingang um 11,8 Prozent, wie der Konzern mitteilte. Trotz der zu erwartenden Probleme beim Warenverkehr und in der Lieferkette wurde die Prognose bestätigt.

Die Temenos-Aktie schoss um 8,3 Prozent in die Höhe. Auslöser war ein Bloomberg-Artikel, in dem es hieß, EQT erwäge eine Übernahme des Softwarekonzerns. Die Pläne befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium. Morgan Stanley merkte dazu an, dass es schwierig sei abzuschätzen, welche Multiples ein potenzieller Käufer bereit sei zu zahlen.

October 27, 2021

