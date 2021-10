DJ XETRA-SCHLUSS/DAX knapp behauptet und Deutsche Bank schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch etwas nach unten, der DAX schloss 0,3 Prozent tiefer bei 15.706 Punkten. Größter Verlierer im DAX war die Aktie der Deutschen Bank nach Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal mit einem Abschlag von 6,9 Prozent. Für die Anleihen ging es derweil nach oben, die Renditen der Bundesanleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren fiel um 6 Basispunkte auf minus 0,18 Prozent. Dies dürfte zu einem Teil der Aufwärtsbewegung bei den britischen Anleihen geschuldet sein, hier wird in den kommenden Jahren mit einem geringeren Angebot gerechnet. Zudem steht am morgigen Donnerstag die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an.

Aktie der Deutschen Bank nach Zahlen schwach

Mit einem deutlichen Abschlag schloss die Aktie der Deutschen Bank. Dies ist verwunderlich, da viele Analysten das Zahlenwerk lobten. Wer das Haar in der Suppe suchte, fand es in der Kernkapitalquote oder dem Cost-Income-Ratio, dass noch ein gutes Stück von dem Ziel der Bank entfernt ist. Die Aktie der Tochter DWS schloss dagegen leicht im Plus. Die Citigroup stuft deren Ergebnisse als solide ein, sowohl bei der GuV als auch bei den Zuflüssen. Zwar sei es zu früh, Aussagen darüber zu treffen, ob die vollen Auswirkungen der Greenwashing-Vorwürfe durch sind, doch habe es auf die Nettozuflüsse im September wenig Auswirkungen gegeben.

Gewinner im DAX waren Puma, der Kurs stieg um 3,6 Prozent. Sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis wurden die Marktschätzungen hier geschlagen. Das Unternehmen hat daneben die Ziele für das laufende Jahr erhöht.

Gemischte Zahlen legte BASF vor, die Aktie schloss wenig verändert. Umsatz und bereinigtes EBIT für das dritte Quartal liegen laut Baader Helvea über den Erwartungen. Der Nettogewinn sei jedoch hinter den Konsenserwartungen zurückgeblieben. Der bevorstehende Wintershall-Dea-Börsengang könnte zusammen mit der besseren Entwicklung in inflationären Zeiten einen wichtigen Auslöser für eine höhere Bewertung darstellen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.705,81 -0,3% +14,48% DAX-Future 15.688,00 -0,5% +15,07% XDAX 15.702,60 -0,2% +14,88% MDAX 35.011,04 -0,3% +13,69% TecDAX 3.813,57 -0,9% +18,70% SDAX 17.021,34 -0,2% +15,28% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,55 +72 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 17 22 1 3.227,8 73,4 56,1 MDAX 20 28 2 646,6 33,5 37,2 TecDAX 10 20 0 734,9 23,8 23,2 SDAX 30 37 3 206,1 9,3 10,3 ===

