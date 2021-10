NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für BASF nach Zahlen für das dritte Quartal von 89 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemiekonzern profitiere von der aktuell hohen Profitabilität bei Petrochemie-Produkten, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Konzern könne zudem seine Wachstumspläne in diesem Bereich realisieren und gleichzeitig zu Dividendenwachstum zurückkehren. Die Zielsenkung begründete der Analyst mit geringfügigen Senkungen seiner Gewinnerwartungen infolge der Quartalszahlen. Er sieht aber weiterhin reichlich Potenzial für die Aktien./mis/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 11:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 11:24 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

