Die Wiener Börse hat am Mittwoch knapp im Minus geschlossen. Der ATX fiel um 0,33 Prozent auf 3.781,15 Punkte. Der ATX Prime verlor 0,39 Prozent auf 1.902,79 Zähler. Auch an anderen Börsen ging es leicht nach unten. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit die Ergebnisse der EZB-Sitzung am Donnerstag abwarten.Die Ängste, dass die steigenden Inflationsraten auch zu gegensteuernden Zinserhöhungen der Notenbanken ...

