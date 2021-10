Die Zyxel Communications Corporation hat Karsten Gewecke mit Wirkung zum 1. November 2021 zum neuen Global President ernannt. Gewecke verfügt über mehrere Jahrzehnte Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen und wird seine bisherigen Erfolge in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) in die globale Strategie des Unternehmens einbringen.

In seiner neuen Funktion wird Gewecke die globale Marketing-, Vertriebs- und Technologiestrategie von Zyxel Communications für die innovativen 5G-, Mesh-, WiFi 6- und 10G-Glasfasertechnologien, die Zyxel für Kommunikationsdienstleister auf der ganzen Welt bereitstellt, weiterentwickeln und umsetzen.

Gewecke, ein gebürtiger Däne, kam 1999 als Technical Market Manager zum Team von Zyxel Communications. Seitdem hat er bei dem in Taiwan ansässigen Unternehmen vielfältige Führungspositionen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Vertrieb und Marketing ausgeübt.

Zuletzt war Gewecke Senior Vice President und Leiter der regionalen Geschäftseinheit für EMEA. Unter seiner Führung erzielte die Geschäftseinheit Jahr für Jahr Umsatzrekorde und erwirtschaftete in den vergangenen drei Jahren dreimal hintereinander eine jährliche Wachstumsrate von 30 %.

"Schon von Beginn an ist es Karsten immer wieder gelungen, uns mit seinem ausgeprägten Gespür für Kundenbeziehungen und seinem besonderen Geschick bei der Vermarktung unserer Lösungen zu beeindrucken. Seine Erfolgsbilanz als Leiter der EMEA-Region unterstreicht nur ein weiteres Mal seinen hohen Wert für unsere globale Strategie", erklärte Gordon Yang, CEO von Unizyx, der Holdinggesellschaft von Zyxel Communications.

Geweckes Fähigkeit, erfolgreich über Grenzen hinweg zu wirken und dem Unternehmen Denken in weiten Horizonten zu vermitteln, hat beim Erfolg von Zyxel Communications eine entscheidende Rolle gespielt, fügte Yang hinzu.

"Angesichts der neuen und großen Herausforderungen, vor denen Kommunikationsdienstleister im heutigen Markt stehen, werde ich dafür sorgen, auch weiterhin Konnektivitätslösungen zu entwickeln, die nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft die benötigte Leistung und Rentabilität bereitstellen", betonte Gewecke. "Die Teams von Zyxel Communications haben mich auf meinem ganzen Weg im Unternehmen immer wieder neu inspiriert, und nun bin ich davon überzeugt, dass wir gemeinsam noch sehr viel mehr für unsere Mitarbeiter und Kunden erreichen werden."

Über Zyxel Communications

Zyxel liefert technische Innovationen und vernetzt die Welt seit mehr als 30 Jahren mit dem Internet. Ganz gleich, ob der Zugang über feste oder mobile Breitbandlösungen hergestellt werden soll, Zyxel bietet ein umfassendes und flexibles Produktportfolio, mit dem Anbieter dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus sind.

