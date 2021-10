London (ots/PRNewswire) -Auckland, die isländischen Westfjorde und die Cook-Inseln erzielen SpitzenplätzeDie globale Reisebehörde Lonely Planet hat heute mit der Veröffentlichung von Lonely Planet's Best in Travel 2022ihre Top 10 Länder, Städte und Regionen vorgestellt, die im nächsten Jahr besucht werden sollten.Best in Travel 2022ist die 17. jährliche Sammlung von Lonely Planet mit den angesagtesten Reisezielen der Welt und den unverzichtbaren Reiseerlebnissen für das kommende Jahr. In dieser Ausgabe wird besonderer Wert auf die besten nachhaltigen Reiseerlebnisse gelegt, um sicherzustellen, dass die Reisenden einen positiven Einfluss ausüben, wo auch immer sie sich entscheiden, zu reisen.Die Cook-Inseln - eines der kleinsten Länder der Welt - behaupten sich mit ihrer Abgeschiedenheit und ihrer stolzen Unabhängigkeit auf dem begehrten ersten Platz der Reiseländer für 2022, während Norwegen den zweiten und Mauritius den dritten Platz belegen.Lonely Planet's Top-Region für 2022 sind die Westfjorde in Island, eine vom Massentourismus unberührte Region des Inselstaates, in der die Gemeinden zusammenarbeiten, um ihre spektakulären Landschaften zu schützen und zu fördern. An zweiter Stelle steht West Virginia, USA, gefolgt von Xingshuabanna, China.Der Spitzenreiter Auckland (Neuseeland) wurde für seine blühende Kulturszene ausgezeichnet, in der die lokale Kreativität im Mittelpunkt steht, während Taipeh (Taiwan) den zweiten und Freiburg (Deutschland) den dritten Platz einnimmt.Jedes Jahr werden die Lonely Planet's Best in Travel Listen mit Nominierungen von Lonely Planets großer Gemeinschaft von Mitarbeitern, Autoren, Bloggern, Verlagspartnern und anderen erstellt. Die Nominierungen werden dann von unserer Jury aus Reiseexperten auf nur 10 Länder, 10 Regionen und 10 Städte reduziert. Sie werden aufgrund ihrer Aktualität, ihrer einzigartigen Erlebnisse, ihres "Wow"-Faktors und ihres anhaltenden Engagements für nachhaltige Tourismuspraktiken ausgewählt.Laut Tom Hall, VP of Experience bei Lonely Planet, könnte die Veröffentlichung der jährlichen "Hot List" von Lonely Planet mit Reisezielen und Reiseerlebnissen nicht aktueller sein. "Nach einer erzwungenen Pause ist es nun an der Zeit, die lange aufgeschobenen Reisepläne zu verwirklichen", sagte Hall bei der Veröffentlichung der Liste heute."Die Listen feiern die Welt in all ihrer wunderbaren, verlockenden Vielfalt", so Hall weiter. "Von den Lagunen und Wäldern der Cook-Inseln über die Wasserfälle und Berge der isländischen Westfjorde bis hin zu den natürlichen und städtischen Schönheiten von Auckland.Wie immer bietet Lonely Planet's Best in Travel neue Einblicke in beliebte Reiseziele wie Norwegen und Dublin, Irland, und enthüllt einige weniger bekannte Perlen wie Shikoku, Japan und Australiens wunderschöne Scenic Rim sowie Deutschlands wohl nachhaltigste Stadt Freiburg."Lonely Planet's Best in Travel 2022 - Die Top 10 der ReisezieleTop-10-Länder1. Cook-Inseln2. Norwegen3. Mauritius4. Belize5. Slowenien6. Anguilla7. Oman8. Nepal9. Malawi10. ÄgyptenTop-10-Regionen1. Westfjorde, Island2. West Virginia, USA3. Xishuangbanna, China4. Kent's Heritage Coast, Großbritannien5. Puerto Rico6. Shikoku, Japan7. Atacamawüste, Chile8. The Scenic Rim, Australien9. Vancouver Island, Kanada10. Burgund, FrankreichTop-10-Städte1. Auckland, Neuseeland2. Taipeh, Taiwan3. Freiburg, Deutschland4. Atlanta, USA5. Lagos, Nigeria6. Nikosia/Lefkosia, Zypern7. Dublin, Irland8. Merida, Mexiko9. Florenz, Italien10. Gyeongju, SüdkoreaDer Reiseführer Lonely Planet Best in Travel 2022 ist ab sofort in allen guten Buchhandlungen erhältlich oder online unter www.lonelyplanet.comHinweise für die Medien:- Bilder: Top-10-Länder, -Städte, -Regionen und Best-Value-Listen auf Anfrage erhältlich- Buch: Eine digitale Kopie des Buches ist auf Anfrage erhältlich- Interviews: Tom Hall, Sprecher von Lonely Planet, steht für ein Interview zur Verfügung- Hashtag: BestinTravel @lonelyplanetPressekontakt:Barry Johnston+44 02078712915LonelyPlanet@goshpr.co.ukOriginal-Content von: Lonely Planet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159621/5058022