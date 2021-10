Die Kunden City Furniture, GeTS und NedBank wurden als innovativste Unternehmen gewählt und gewannen den begehrten Data Innovation Award, während Fifth Third Bank, Toyota Astra Motor und Engie als Finalisten ausgezeichnet wurden

Denodo, der führende Anbieter von Datenvirtualisierung, gab heute bekannt, dass seine jährliche globale Benutzerkonferenz, Denodo DataFest 2021, die in Nordamerika (NA), EMEA und APAC stattfand, 5.000 weltweite Teilnehmer anzog. Während DataFest APAC und EMEA dieses Jahr in einem virtuellen Format abgehalten wurden, wurde DataFest NA in einem hybriden Modus durchgeführt und zog Hunderte von Teilnehmern online und persönlich in New York an. Die Teilnehmer, bestehend aus Denodo-Kunden, -Partnern und Fachexperten, diskutierten die Zukunft von Daten und Analysen mit Themen wie Logical Data Fabric, Cloud-Modernisierung, Data Mesh, AI/ML und mehr.

Michele Goetz, VP und Principal Analyst von Forrester, eröffnete die Konferenz mit der Präsentation des Total Economic Impact der Datenvirtualisierung mit der Denodo-Plattform, während David Loshin, President of Knowledge Integrity bei TDWI, die Bedeutung von Logical Data Fabric für die Hybrid Cloud vorstellte. Klicken Sie hier, um das vollständige Konferenzprogramm zu sehen.

"Obwohl wir die Pandemie noch nicht ganz überwunden haben, war ich persönlich berührt und sehr angetan, die Begeisterung bei unseren Kunden und Partnern persönlich und online zu sehen, die sich uns angeschlossen haben, um das diesjährige DataFest zu einem solchen Erfolg zu machen", sagte Ravi Shankar, SVP und CMO bei Denodo. "Unsere Kunden, Partner und internen Fachexperten präsentierten und diskutierten Themen wie die Notwendigkeit einer logischen Architektur für Data Lakehouse, die Anwendung fortschrittlicher Semantik in Multi-/Hybrid-Cloud-Szenarien, die Notwendigkeit einer Leistungsbeschleunigung für fortschrittliche Analysen und Data Science, um nur einige zu nennen. Es war großartig zu sehen, wie stark die Anwendungsfälle unserer Kunden waren, da bei der Umfrage zum Innovation Award ein harter Wettbewerb unter den Finalisten bestand."

Zu den Gewinnern und Finalisten der Denodo Data Innovation Awards 2021 gehören:

Nordamerika Gewinner Ryan Fattini von City Furniture für ihren Anwendungsfall zur Digitalisierung des City Furniture Geschäftsmodells; Finalist Jonathan Paul von der Fifth Third Bank für ihren Anwendungsfall zur digitalen Transformation und regulatorischen Exzellenz.

APAC Gewinner Shaurya Bhasin vonGeTS für ihren Logical Data Fabric-Anwendungsfall; Finalist Wilbertus Darmadi von Toyota Astra Motor für ihren auf Datenkatalog basierenden Self-Service-Anwendungsfall.

EMEA Gewinner Jan Swanepoel von NedBank für ihren Anwendungsfall zum größten Data Warehouse auf dem Planeten; Finalist Luis Guadarrama von Engie für ihren Anwendungsfall zu datengesteuerten Initiativen mit Logical Data Fabric.

"Der Gewinn des diesjährigen Data Innovation Award für die APAC-Region war eine großartige Bestätigung für die Bedeutung unserer Anwendungsfälle für die Datenvirtualisierung und der Ergebnisse, die wir erzielen konnten", sagte Shaurya Bhasin, Data Platform Lead bei GeTS. "Durch den Aufbau unserer einheitlichen Datenplattform konnten wir einen sicheren und gut geregelten Datenzugriff in einem Multi-Cloud-Szenario anbieten. Die Denodo-Plattform ist ein wichtiges Teil der Architektur und ich habe unsere Geschichte gerne mit dem DataFest-Publikum geteilt und vielleicht hat es beim Publikum Anklang gefunden!"

Während Denodo-Kunden eine entscheidende Rolle dabei spielten, ihre geschäftlichen und technischen Anwendungsfälle mit dem Publikum zu teilen, war es das erstaunliche Netzwerk von Denodo-Partnern, zu denen Accenture, Advanced Analytic Service, Axians, BDO (SimplicityBI), BITanium, CIO Academy Asia (CIOAA), Cognizant, Cyberionix, Dai Nippon Printing, DAMA, Devfacto, EY, Hitachi Solutions, Indium Software, Insight Technology, iOCO, IQZ Systems, JEMS, Mainline, MDI Novare Technologies, Nippon Systemware, NS Solutions, Nucleus Software, Q Perior, Servian, Sirius, UST, Wipro und Zeal gehörten, die eine Veranstaltung dieser Größenordnung ermöglichten. Der Technologiepartner AWS von Denodo nahm an einem Fireside-Chat teil, um die Bedeutung von Logical Data Fabric für eine erfolgreiche Cloud-Migration zu diskutieren.

Über Denodo

Denodo ist der führende Anbieter im Bereich Datenvirtualisierung und bietet agile, leistungsfähige Datenintegration, Datenabstraktion und Echtzeit-Datendienste bei vielfältigsten Unternehmens-, Cloud-, Big-Data- und unstrukturierten Datenquellen zum halben Preis der herkömmlichen Konzepte an. Die Kunden von Denodo haben in allen größeren Branchen an signifikanter geschäftlicher Agilität und ROI gewonnen, indem sie schnelleren und einfacheren Zugang zu einheitlichen Geschäftsinformationen für agile BI, Big-Data-Analysen, Web-Funktionen und Cloud-Integration, Einzelansicht-Anwendungen und Datenservices von Unternehmen bekommen haben. Denodo ist gut abgesichert, profitabel und nicht börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.denodo.com oder unter den Rufnummern +1 877 556 2531 +44 (0) 20 7869 8053.

