Taipeh (ots/PRNewswire) -GIGABYTE, ein führender Hersteller von Hauptplatinen und Grafikkarten, hat ein neues Konzept für einen 5G-Gaming-PC, Project Cielo by AORUS, vorgestellt. Durch die Kombination von 5G-Konnektivität, modularem Design und Portabilität bietet Project Cielo, was auf Spanisch "Himmel" bedeutet, eine faszinierende Darstellung der Zukunft des PC-Gaming mit unendlichen Möglichkeiten.Projekt Cielo - Der Gaming-PC mit 5GProject Cielo ist ein Gaming-PC mit integrierter 5G-Konnektivität. Im Vergleich zu herkömmlichen kabelgebundenen oder 4G-Mobilfunknetzen ermöglicht 5G PC-Spiele für unterwegs, da es eine größere Bandbreite, eine extrem niedrige Latenzzeit und einen nahezu sofortigen Zugang zu Cloud-Gaming bietet. Projekt Cielo ist mit einer Antenne mit Falkenflügeln ausgestattet, die AORUS symbolisiert. Das Design integriert auch die 5G-Antenne geschickt in das PC-Gehäuse. Die Spieler können sich die Kosten für den Kauf zusätzlicher 5G-Antennen und die Mühe der Kabelverlegung sparen und gleichzeitig das ultimative Spielerlebnis unterwegs genießen, das 5G bietet.Exklusive modulare Bauweise für vielfältige EinsatzmöglichkeitenDas Projekt Cielo ist modular aufgebaut und bietet unendlich viele Möglichkeiten. Es besteht aus drei Teilen: oben das PC-Hauptsystem, in der Mitte das Batteriemodul und unten das Bluetooth-Lautsprechermodul. Die Nutzer können diese drei Komponenten beliebig miteinander kombinieren, um verschiedene Konfigurationen je nach Bedarf zu bilden. Zu Hause können das PC-Hauptsystem und das Lautsprechermodul zu einem Entertainment-Center verbunden werden. Das Bluetooth-Lautsprechermodul kann auch mit dem Batteriemodul zu Lautsprechern für intelligente Geräte kombiniert werden. Die Kombination aus dem PC-Hauptsystem und dem Batteriemodul ermöglicht auch das Spielen unterwegs. Die Spieler können dank 5G jederzeit und überall das uneingeschränkte PC-Spielerlebnis genießen.Jederzeit und überall ohne Einschränkungen spielenGigabyte glaubt, dass die Verbreitung der 5G-Technologie PC-Spiele jederzeit und überall möglich machen wird. Mit dieser Vision im Hinterkopf kombiniert das Projekt Cielo 5G-Konnektivität und modulares Design, um diese Vorstellung wahr werden zu lassen. Die Spieler bräuchten nur die Haupteinheit des Systems mit dem Batteriemodul zu kombinieren und könnten die Spiele überall hin mitnehmen, wo sie wollen. Dank der ultraschnellen 5G-Verbindung von Project Cielo sind Gamer nicht mehr an den Desktop gebunden. Stattdessen können sie spielen, wo immer sie auch sind, und haben so jederzeit und überall ein intensives Spielerlebnis.Weitere Informationen über das Projekt Cielo finden Sie im Internet: https://www.aorus.com/desktop-pc/project-cielo-5g