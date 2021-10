DJ USA untersuchen Visas Verbindungen mit Fintechs - Kreise

Von AnnaMaria Andriotis, Brent Kendall and Peter Rudegeair

WASHINGTON (Dow Jones)--Das US-Justizministerium nimmt im Rahmen seiner kartellrechtlichen Ermittelungen bei Visa die Verbindungen des Kreditkartenkonzerns zu großen Finanztechnologieunternehmen unter die Lupe, wie informierte Personen berichten.

Die Kartellbehörden untersuchen demnach die finanziellen Anreize, die Visa den Unternehmen Square, Stripe und Paypal Holdings gewährt hat. Die Ermittler wollen wissen, ob diese Deals die Zahlungsdienstleister davon abhielten, andere Kartennetzwerke oder Technologien zum Geldtransfer zu nutzen, sagten die Informanten.

Die Untersuchung ist Teil einer laufenden kartellrechtlichen Ermittlung, über die das Wall Street Journal bereits berichtete. Es gibt bislang keine Hinweise daraquf, dass die Behörde zu irgendwelchen Schlussfolgerungen gelangt ist oder sich dem Ende ihrer Untersuchung nähert.

Visa ist das bei weitem größte Kartennetz in den USA, doch der Konzern und andere große Netzwerke, darunter Mastercard, sind seit langem besorgt über die Konkurrenz durch neuere Zahlungsanbieter. Square Inc, Stripe Inc und Paypal Holdings Inc sind allesamt schnell gewachsen und ermöglichen Millionen von Unternehmen, ihre Waren schnell und einfach an Menschen in aller Welt zu verkaufen.

Visa hat gelegentlich angeboten, die Gebühren zu senken oder andere Vorteile zu gewähren, wenn Fintech-Unternehmen mehr Transaktionen über Visa statt über andere Netze oder Technologien abwickeln.

