Die Aktie von BioNTech hat ihre jüngst gestartete Erholungsbewegung in den vergangenen Tagen nicht fortsetzen können. Am Widerstand resultierend aus 38- und 90-Tage-Linie sowie kurzfristigem Abwärtstrend ist das Papier zunächst nach unten abgeprallt. Das Papier ging am Mittwoch mit einem Minus von 4,7 Prozent auf 278,77 Dollar aus dem US-Handel.In Deutschland ist der Impfstoff von BioNTech für alle ab zwölf Jahren zugelassen. Für Kinder bis elf Jahre wurde noch kein Impfstoff zugelassen. Der Berufsverband ...

