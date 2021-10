DJ MÄRKTE ASIEN/Inflationsthema belastet - Samsung nach Zahlen behauptet

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach negativen Vorgaben der US-Börsen geht es mit den Indizes an den ostasiatischen Börsen am Donnerstag nach unten, wenn auch oft nur moderat. Eine Ausnahme macht Seoul, wo der Index minimal im Plus liegt. Hier stützt das Plus von 0,3 Prozent des Schwergewichts Samsung Electronics, nachdem das Unternehmen für das Berichtsquartal einen Umsatzrekord und einen 31-prozentigen Gewinnanstieg gemeldet hat.

Belastend dürfte auch wirken, dass die japanische Notenbank ihren Wachstumsausblick gesenkt hat und dies in erster Linie mit Lieferkettenproblemen begründet. Die Leitzinsen ließen die Währungshüter unverändert. Weiter abwärts geht es mit den Ölpreisen. Nach den jüngst erreichten Siebenjahreshochs büßen sie weitere rund 2 Prozent ein. In der gesamten Region sorgt das für Druck auf die Kurse der Ölaktien.

Der Nikkei-Index gibt um 0,9 Prozent nach auf 28.831 Punkte und wird außerdem gedrückt vom festeren Yen. Dieser ist laut Marktteilnehmern in seiner Funktion als sicherer Hafen gesucht wegen wieder steigender Covid-19-Infektionen in Asien. In Schanghai gibt der Index ebenfalls deutlicher nach um 0,9 Prozent. Hier drückt die Nachricht auf die Stimmung, dass die USA China Telecom (-0,3%) Geschäftsaktivitäten in den USA untersagt haben. Dies könne auch anderen Unternehmen drohen, so die Sorge am Markt. Hongkong tendiert nach dem Rücksetzer am Vortag dagegen knapp behauptet.

Weiter Thema am Markt sind Inflationssorgen, auch wenn die japanische Notenbank betonte, weiter nicht mit einem wesentlichen Anstieg der Preise zu rechnen. In den USA sind aber am kurzen Ende die Renditen deutlich gestiegen und am längeren Ende deutlich gesunken. Dies spiegelt Spekulationen wieder, dass wegen der hohen Inflation die Geldpolitik ihren ultraexpansiven Kurs demnächst zurückfahren dürfte. Dazu passend beendete Kanada überraschend sein Anleiherückkaufprogramm und die Notenbank stellte zudem für April eine mögliche Zinserhöhung in den Raum, während in Brasilien wegen der hohen Inflation die Zinsen erhöht wurden - bereits das sechste mal in Folge.

Unter den Einzelwerten verlieren in Hongkong Li Ning über 5 Prozent, nachdem der Sportbekleidungshersteller eine Kapitalerhöhung angekündigt hat. Der Kurs des wegen schweren Liquiditätsproblemen weiter im Fokus stehenden Immobilienkonzerns Evergrande verliert 4,7 Prozent. Technologieaktien können sich dagegen nach ihren heftigen Vortagsverlusten etwas erholen und stützen den Index.

In Seoul legen LG Display erneut zu und zwar um über 7 Prozent, weiter getrieben von besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Anders bei der Aktie des japanischen Roboterherstellers Fanuc (-8,0%), der seinen Ausblick gesenkt hat. Und auch bei Fujitsu (-8,1%) werden enttäuschende Quartalszahlen mit einem kräftigen Minus quittiert.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.420,90 -0,4% +12,7% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.808,22 -1,0% +6,1% 08:00 Kospi (Seoul) 3.029,76 +0,1% +5,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.529,00 -0,9% +1,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.608,55 -0,1% -4,4% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.205,65 -0,4% +12,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.571,62 -0,7% -2,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:19 % YTD EUR/USD 1,1604 +0,0% 1,1603 1,1608 -5,0% EUR/JPY 131,75 -0,2% 132,07 132,31 +4,5% EUR/GBP 0,8446 +0,0% 0,8444 0,8433 -5,4% GBP/USD 1,3739 -0,0% 1,3742 1,3766 +0,5% USD/JPY 113,54 -0,2% 113,82 113,98 +10,0% USD/KRW 1.170,57 -0,2% 1.173,30 1.168,65 +7,8% USD/CNY 6,3982 +0,1% 6,3927 6,3833 -2,0% USD/CNH 6,3968 +0,1% 6,3933 6,3814 -1,6% USD/HKD 7,7772 -0,0% 7,7776 7,7777 +0,3% AUD/USD 0,7506 -0,2% 0,7518 0,7528 -2,6% NZD/USD 0,7175 +0,1% 0,7171 0,7170 -0,1% Bitcoin BTC/USD 58.931,76 +0,3% 58.782,26 60.690,01 +102,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,14 82,66 -1,8% -1,52 +75,3% Brent/ICE 82,85 84,58 -2,0% -1,73 +63,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.800,19 1.796,81 +0,2% +3,38 -5,2% Silber (Spot) 24,05 24,06 -0,0% -0,01 -8,9% Platin (Spot) 1.016,59 1.014,90 +0,2% +1,69 -5,0% Kupfer-Future 4,40 4,39 +0,2% +0,01 +24,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2021 00:50 ET (04:50 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.