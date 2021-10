DJ PTA-News: BAWAG Group AG: BAWAG Group erzielte im dritten Quartal 2021 Nettogewinn von 123 Mio. EUR, EPS 1,38 EUR, und RoTCE von 16,4%

Wien (pta005/28.10.2021/07:00) - - Nettogewinn von 316 Mio. EUR, EPS von 3,55 EUR und RoTCE von 14,2% in Q1 - Q3 2021 - Risikokosten in Höhe von 22 Mio. EUR in Q3 2021 und von 75 Mio. EUR in Q1 - Q3 2021 ... keine Reserven aufgelöst - CET1 Quote von 14,7% nach Abzug der abgegrenzten Dividende in Höhe von 158 Mio. EUR für Q1 - Q3 2021 - 420 Mio. EUR Dividende aus den 2019/2020 Gewinnen am 8. Oktober 2021 ausgeschüttet - Auf Kurs, 2021 Ziele zu erreichen: RoTCE 15% und CIR 40%

Die BAWAG Group gibt heute ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2021 bekannt und weist einen Nettogewinn in Höhe von 123 Mio. EUR, ein Ergebnis je Aktie von 1,38 EUR und einen Return on Tangible Common Equity von 16,4% aus. Für die ersten neun Monate 2021 berichtet die BAWAG Group einen Nettogewinn in Höhe von 316 Mio. EUR, ein Ergebnis je Aktie von 3,55 EUR und einen Return on Tangible Common Equity von 14,2%.

Unser zugrundeliegendes operatives Geschäft war in den ersten neun Monaten stark, mit einem Ergebnis vor Risikokosten von 547 Mio. EUR und einer Cost/Income Ratio von 39,9%. Die Risikokosten sind auf ein normales Niveau zurückgegangen und beliefen sich auf 75 Mio. EUR, der Management Overlay steht bei 72 Mio. EUR. Wir haben beschlossen, keine Reserven aufzulösen, obwohl wir sowohl ein verbessertes makroökonomisches Umfeld als auch eine anhaltend positive Entwicklung bei unserer Kundenbasis sehen, im Speziellen einen kontinuierlichen Rückgang der Stundungen auf insgesamt 0,1% unserer Kundenkredite.

In Bezug auf Kreditwachstum und Kapital stiegen die durchschnittlichen Kredite und Forderungen an Kunden im Vergleich zum Jahresende um 4%. Wir haben weiterhin CET1 Kapital aufgebaut und im ersten Halbjahr brutto 160 Basispunkte Kapital generiert. Unsere CET1 Quote lag bei 14,7%, ein Anstieg von 70 Basispunkten im Vergleich zum Jahresende 2020. Dies berücksichtigt die Dividendenabgrenzung für die ersten neun Monate 2021 in Höhe von 158 Mio. EUR. Nachdem wir am 12. März 2021 bereits eine Dividende in Höhe von 40 Mio. EUR der insgesamt zur Ausschüttung vorgesehenen 460 Mio. EUR Dividenden für 2019 und 2020 ausgezahlt hatten, wurden die verbleibenden 420 Mio. EUR am 8. Oktober 2021 ausgeschüttet.

"Wir haben in den ersten neun Monaten ein starkes operatives Ergebnis geliefert und haben 316 Mio. EUR Nettogewinn, 14,2% RoTCE und eine Cost/Income-Ratio von 39,9% erzielt. Obwohl wir in den ersten Monaten des Jahres zum Teil Lockdowns in unseren Kernmärkten erlebt haben, sehen wir eine Normalisierung der wirtschaftlichen Aktivität und sind daher zuversichtlich, unsere Ziele für 2021 von 15% RoTCE und 40% CIR zu erreichen. Im September haben wir erstmals einen Investor Day abgehalten, auf dem wir unsere Ziele und den 4-Jahres-Plan bis 2025 kommunizierten. Wir haben uns für ein nachhaltiges und profitables Wachstum aufgestellt. Unsere Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter und die lokalen Communities werden in den kommenden Jahren von unserer langfristigen Wertschöpfung profitieren," sagte CEO Anas Abuzaakouk.

Starkes operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten 2021 im Vergleich zum Vorjahr

In Mio. EUR Q3 2021 Veränderung zu Vorjahr Jan - Sep 2021 Veränderung zu Vorjahr Operative Kernerträge 306 3% 905 4% Operative Erträge 307 6% 911 5% Operative Aufwendungen -120 -4% -364 -3% Ergebnis vor Risikokosten 187 13% 547 10% Regulatorische Aufwendungen -4 -70% -61 14% Risikokosten -22 -57% -75 -58% Ergebnis vor Steuern 162 60% 414 57% Nettogewinn 123 57% 316 56% RoTCE 16,4% 5,3 Pkte. 14,2% 4,6 Pkte. CIR 39,2% -4,0 Pkte. 39,9% -3,1 Pkte. Ergebnis je Aktie (EUR) 1,38 55% 3,55 55%

Die operativen Kernerträge stiegen in den ersten neun Monaten um 4% auf 905 Mio. EUR. Der Nettozinsertrag stieg um 2% auf 695 Mio. EUR, was auf höhere zinstragende Aktiva zurückzuführen ist. Der Provisionsüberschuss stieg um 10% auf 210 Mio. EUR. Während alle Filialen während der vorübergehenden Lockdowns in den ersten Monaten 2021 geöffnet blieben, war die Kundenaktivität weiterhin von COVID-19-Restriktionen beeinträchtigt. Die operativen Aufwendungen gingen aufgrund von laufenden Maßnahmen zur Effizienz- und Produktivitätssteigerung um 3% auf 364 Mio. EUR zurück. Die Cost/ Income Ratio sank um 3,1 Prozentpunkte auf 39,9%. Dies resultierte in einem Ergebnis vor Risikokosten in Höhe von 547 Mio. EUR, ein Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahr.

Die ersten neun Monate beinhalteten regulatorische Aufwendungen in Höhe von 61 Mio. EUR, ein Anstieg von 14% gegenüber dem Vorjahr, aufgrund gestiegener Einlagen. Dies entspricht etwa 94% der für das Gesamtjahr 2021 erwarteten Aufwendungen. Somit wurde der Großteil der diesjährigen regulatorischen Aufwendungen bereits im ersten Quartal berücksichtigt.

Die Risikokosten beliefen sich in den ersten neun Monaten auf 75 Mio. EUR, ein Rückgang um 105 Mio. EUR oder 58% gegenüber dem Vorjahr. Die Risikokosten in 2020 beinhalteten zusätzliche Risikovorsorgen in Höhe von 90 Mio. EUR um Effekte im Zusammenhang mit COVID-19 zu adressieren. Die Stundungen gingen in den ersten neun Monaten 2021 weiter zurück und beliefen sich im Retail & SME Geschäft auf unter 0,2% (Dezember 2020: 1,2%) und auf unter 0,1% des Corporates, Real Estate & Public Sector Geschäfts (Dezember 2020: 0,2%). Trotz des verbesserten makroökonomischen Umfelds und der weiterhin positiven Entwicklung in unserer Kundenbasis, haben wir keine Reserven aufgelöst und erwarten im weiteren Jahresverlauf eine anhaltende Normalisierung der Risikokosten.

Die CET1-Quote lag zum Ende der ersten neun Monate bei 14,7% (Dezember 2020: 14,0%). Dies berücksichtigt bereits die Dividendenabgrenzung für die ersten neun Monate 2021 von 158 Mio. EUR basierend auf unserer Dividendenpolitik. Auf Basis der EZB-Empfehlung vom Dezember 2020 und der Aufhebung der Empfehlung betreffend des Dividendenstopps per Ende September 2021, wurde im ersten Quartal eine Dividende in Höhe von 40 Mio. EUR bezahlt und die verbleibenden 420 Mio. EUR Dividenden aus den 2019 und 2020 Gewinnen wurden am 8. Oktober 2021 ausgeschüttet.

Die durchschnittlichen Kredite und Forderungen an Kunden stiegen gegenüber dem Jahresende um 4%. Das gesamte Kundenkreditvolumen stammt zu 74% aus der DACH/NL -Region (Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) und zu 26% aus dem übrigen Westeuropa und den USA. Wir fokussieren uns auf entwickelte Märkte, da wir in diesen Ländern von stabilen Rechtssystemen, soliden makroökonomischen Grundlagen und soliden Staatshaushalten überzeugt sind. Wir werden unseren konservativen Risikoappetit beibehalten und uns weiterhin auf unsere Kernmärkte in entwickelten Ländern konzentrieren.

Unser Ziel war und wird es immer sein, auf eine starke Bilanz, solide Kapitalausstattung sowie eine konservative Kreditvergabe zu achten, ein Eckpfeiler, wie wir unsere Bank steuern. Die NPL Ratio lag bei 1,5% (exkl. dem Rechtsfall mit der Stadt Linz bei 1,1%) und spiegelt den anhaltenden Fokus auf die Qualität bei der Kreditvergabe und unseres Portfoliomanagements wider.

Entwicklung des Kundengeschäftssegments in den ersten neun Monaten 2021 im Vergleich zum Vorjahr

Segment Ergebnis vor Steuern (in Mio. Nettogewinn (in Mio. RoTCE Cost/Income EUR) EUR) Ratio Retail & SME 341 / +27% 256 / +27% 28% 39% Corporates, Real Estate & Public 135 / +77% 101 / +77% 16% 23% Sector

Das Segment Retail & SME erzielte einen Nettogewinn von 256 Mio. EUR, was einem Anstieg von 27% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Segment generierte einen Return on Tangible Common Equity von 28% bei einer Cost/Income Ratio von 39%. Die durchschnittlichen Aktiva stiegen um 9% gegenüber dem Vorjahr an, zurückzuführen auf Wachstum im Bereich der Wohnbaufinanzierung über unsere Kernmärkte hinweg. Das Ergebnis vor Risikokosten lag bei 419 Mio. EUR, ein Anstieg von 5% im Vergleich zum Vorjahr. Obwohl die Kundenaktivität aufgrund der Lockdowns weiterhin beeinträchtigt blieb, stiegen die Erträge um 2%. Die operativen Aufwendungen sanken um 2%, resultierend aus den im Vorjahr getroffenen Maßnahmen, wobei wir uns weiterhin darauf konzentrieren, Synergien über unsere verschiedenen Kanäle und Produkte hinweg zu erzielen. Die Risikokosten lagen bei 46 Mio. EUR, was eine allmähliche Normalisierung von Risikokosten ohne Auflösung von Reserven widerspiegelt. Der Trend der Qualität unserer Aktiva bleibt weiterhin positiv. Die Stundungen beliefen sich am Ende der ersten neun Monate auf unter 0,2% und die Zahlungsquote auf alle ausgelaufenen Stundungen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 12 Monaten belief sich auf 90%.

Wir erwarten ein anhaltendes durchschnittliches Vermögenswachstum und Effizienzsteigerungen im gesamten Retail- und SME-Geschäft. Wir rechnen mit einer anhaltenden Normalisierung der Kundenaktivitäten im weiteren Jahresverlauf.

