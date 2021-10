DJ PTA-News: Von Roll Holding AG: Von Roll erlangt das IATF Zertifikat am italienischen Produktions- und Entwicklungszentrum für Harze

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Breitenbach (pta006/28.10.2021/07:00) - Breitenbach, 28. Oktober 2021 - Mit der IATF Zertifizierung erfüllt Von Roll nun auch am italienischen Standort in Trofarello die strengsten Qualitätsnormen der Automobilindustrie. Gemeinsam mit dem bereits nach Automobilstandards qualifizierten Standort in Shanghai ist Von Roll damit global gut aufgestellt, um die steigende Nachfrage nach Harzen- und Isolationsprodukten im Zuge der boomenden E-Mobilität zu bedienen.

Um den höchsten Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden, hat Von Roll das bestehende Produktangebot gezielt um besonders nachhaltige und thermisch leitfähige Harze erweitert. Diese ermöglichen den Bau von sehr leistungsfähigen und gleichzeitig besonders kompakten Antriebsmotoren und Fahrzeugbatterien.

Adrian Vid, Leiter des globalen Qualitätsmanagements, meint hierzu: "Die erfolgreiche Zertifizierung ist ein weiterer Beleg für unsere ausgezeichnete Produktqualität und hohe Zuverlässigkeit als weltweiter Partner für die Automobilindustrie."

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und Services und weltweit an 14 Standorten mit rund 1000 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern.

