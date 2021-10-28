FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.10.2021 NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES IS NOT 28.10.2021. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS DISPLAYED TODAY. WE KINDLY ASK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING.
ISIN: INSTRUMENT NAME:
GB00BYX7JT74 DIVERS.ENERGY COMP
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GB00BYX7JT74 DIVERS.ENERGY COMP
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