Wacker Chemie bestätigt nach starkem Quartal die Prognose

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Wacker Chemie hat nach dem dritten starken Quartal in Folge die kürzlich zum dritten Mal angehobene Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Die endgültigen Zahlen übertrafen die vorläufigen deutlich, und unter dem Strich verdiente das Unternehmen mehr als dreimal soviel wie im Vorjahr. Allerdings rechnet der Münchener Chemiekonzern, der im MDAX börsennotiert ist, nun mit gegenläufigen Belastungen für das EBITDA durch Materialkosten und Währungseffekte in der Größenordnung von mehr als 400 (anstatt 300) Millionen Euro im Gesamtjahr. Diese Schätzung sei aber in der Prognose enthalten, die einen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden Euro sowie einen Umsatz von 6 Milliarden Euro vorsieht.

Nach den endgültigen Zahlen hat Wacker Chemie im dritten Quartal ein EBITDA von 433,7 Millionen Euro generiert und übertraf damit die vorläufig geschätzten rund 400 Millionen Euro. Im Vorjahr betrug das EBITDA rund 191 Millionen Euro. Der Umsatz legte auf 1,66 Milliarden Euro zu, den vorläufigen Angaben zufolge hatte der Konzern mit rund 1,6 Milliarden Euro gerechnet (Vorjahr: 1,183 Milliarden Euro). Nach Steuern ergab sich ein Gewinn von 248,7 (Vorjahr: 67,7) Millionen Euro bzw. von 4,90 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,30 Euro).

