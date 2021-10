Stark fallende US-Renditen haben den Goldpreis zur Wochenmitte wieder in Richtung 1.800 Dollar ansteigen lassen.Zehnjährige US-Staatsanleihen weisen aktuell lediglich eine Rendite von 1,55 Prozent p.a. auf, nachdem am Vortag noch ein Wert von 1,65 Prozent p.a. erzielt worden war. Nun warten die Marktakteure gespannt auf die Zinsentscheidung der EZB. Diese wird um 13.45 Uhr veröffentlicht und ab 14.30 Uhr in einer Pressekonferenz näher erläutert. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürften aber auch ...

