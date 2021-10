NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Leoni von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 7,00 auf 12,10 Euro angehoben. Der Verkauf von BG Industrial Solutions an BizLink sei ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Stabilisierung der Bilanz des Herstellers von Bordnetz-Systemen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bislang habe Leoni drei Vermögenswerte aus dem Bereich WCS (Draht und Kabellösungen) zu einem höheren als von ihm erwarteten Wert veräußert./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 20:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0005408884