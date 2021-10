The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.10.2021

ISIN Name

DE000DDA0L25 DZ BANK IS.A986

DE000DDA0N64 DZ BANK IS.A1055

DE000DDA0QR0 DZ BANK IS.C176 19/28

DE000HLB4WS3 LB.HESS.THR. IHS 19/21

XS0846486040 LDN STOCK EXCH.GRP 12/21

XS0458749826 NATURGY CM 09/21 MTN

XS1512676963 NORDIC INV.BK 16/21 MTN

CH0341440300 DT.PFBR.BANK MTN.35263 SF

USU2526DAH27 DELL INT./EMC 16/24 REGS

XS1050454682 SYNGENTA FINANCE 14/21MTN

US29874QCY89 EUR. BK REC.DEV.16/21 MTN

