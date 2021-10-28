Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 28.10.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 676 internationalen Medien
Doppel-Countdown bei InnoCan Pharma! The Big Bang nicht nur Theorie?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0YBTY ISIN: KYG063181021 Ticker-Symbol: 6AH 
Frankfurt
12.10.21
11:36 Uhr
1,010 Euro
+0,050
+5,21 %
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AUSNUTRIA
AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD1,010+5,21 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.