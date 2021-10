The following instruments on XETRA do have their first trading 28.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.10.2021Aktien1 GB00BNDQJN14 Light Science Technologies Holdings PLC2 NL0015000HT4 ONWARD Medical B.V.3 IE00BLNN3691 Weatherford International PLC4 JE00BKVHVW88 Bay Capital PLC5 NO0010692130 Genetic Analysis AS6 GB0003781050 Goodwin PLC7 GB0004220025 Polar Capital Technology Trust PLC8 US87944W1053 Telenor ASA ADR9 CA25381D2068 Digihost Technology Inc.Anleihen/ETF1 USU9223QAA95 Victoria's Secret & Co.2 DE000A3H3GG2 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH3 US78486QAL59 SVB Financial Group4 US87165BAR42 Synchrony Financial5 DE000DD5AYH5 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank6 DE000HCB0BC0 Hamburg Commercial Bank AG7 US78016EYH43 Royal Bank of Canada8 XS2403381069 Tesco Corporate Treasury Services PLC9 DE000BLB6JL6 Bayerische Landesbank10 DE000A3H3GF4 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH11 XS2404247384 Skandinaviska Enskilda Banken AB12 XS2404027935 Swedbank AB13 USP6811TAB19 Minsur S.A.14 XS2403518033 African Development Bank15 DE000A3H3GE7 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH16 XS2403444677 Nordea Bank Abp17 DE000A283WN9 Green Land Investment S.A.18 IE00BL6K6H97 L&G India INR Government Bond UCITS ETF