DJ Bank of Japan senkt Wachstums- und Inflationsausblick

Von Megumi Fujikawa

TOKIO (Dow Jones)--Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Wachstumsprognose gesenkt, um den Einschränkungen in den Lieferketten Rechnung zu tragen, die die Exporte und die Produktion belasten. Zudem erklärte die Notenbank, sie sehe keine nennenswerte Inflation kommen. In ihrem vierteljährlichen Bericht prognostizierte der BoJ-Rat, dass die japanische Wirtschaft im laufenden Fiskaljahr, das Ende März 2022 endet, um 3,4 Prozent wachsen wird, verglichen mit seiner vorherigen Prognose von 3,8 Prozent, die im Juli veröffentlicht wurde.

Für das nächste, Ende März 2023 endende Fiskaljahr rechnet die Bank mit einem Wachstum von 2,9 Prozent, während zuvor ein Wachstum von 2,7 Prozent erwartet worden war. Japans große Autohersteller schrauben ihre Produktionspläne zurück, nachdem zunehmende Corona-Infektionen in Südostasien zu Werksschließungen geführt haben. Anfang dieses Monats erklärte Toyota, dass die Firma aufgrund von Chipmangel ihre weltweite Produktion im November um 10 bis 15 Prozent, das heißt um 100.000 bis 150.000 Fahrzeuge, im Vergleich zu einem früheren Plan kürzen werde.

Engpässe auf der Angebotsseite haben in den USA und in Europa Sorgen um die Inflation aufkommen lassen. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte vergangene Woche: "Die Risiken bestehen jetzt eindeutig in längeren und dauerhafteren Engpässen und damit in einer höheren Inflation."

Die BoJ rechnet jedoch nicht mit einer signifikanten Inflation in Japan. Der BoJ-Rat erklärte, dass er davon ausgeht, dass die Kernverbraucherpreise - eine Zahl, die frische Lebensmittel ausschließt - im laufenden Fiskaljahr stagnieren und im darauffolgenden Jahr um 0,9 Prozent steigen werden. Dies läge unter dem langjährigen Inflationsziel der Bank von 2 Prozent. In ihrem bisher letzten Bericht ging die Bank davon aus, dass die Kernpreise in diesen Jahren um 0,6 bzw. 0,9 Prozent steigen werden.

Die Zentralbank beließ ihr Ziel für die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent und ihr Ziel für die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen bei etwa Null.

