Industriemetalle, darunter auch das Silber, werden am meisten von China verbraucht. Damit ist die Entwicklung der chinesischen Silbernachfrage von großer Bedeutung. Heute liegt die Ursache für steigende Metallpreise in der Tatsache begründet, dass sie für die angestrebte Dekarbonisierung gebraucht werden. Blickt man in die Zukunft, so sollten praktisch alle Branchen der Silbernachfrage Gewinne machen. Gerade Silber könnte sich dabei als äußerst attraktiv für Anleger erweisen. Letztes Jahr stieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...