Köln (ots) -Die Top-Ass GmbH bietet ab sofort eine Versicherung für Photovoltaikanlagen an. Damit erschließt der Assekuradeur, der sich auf individuelle Konzepte spezialisiert hat, gemeinsam mit dem digitalen Gewerbeversicherer mailo eine völlig neue Zielgruppe. Die inkludierte Absicherung eines Wechselrichters bietet hierbei ein absolutes Alleinstellungsmerkmal am Markt."Das Leitbild von Top-Ass ist, Versicherungslösungen für Risiken anzubieten, die bisher am Markt von keinem Versicherer gezeichnet werden - also immer mit einem echten Alleinstellungsmerkmal", sagt Harald Brand, Geschäftsführer der Top-Ass GmbH. "Im Bereich der Photovoltaik haben wir etwa 18 Jahre Erfahrung und sind somit einer der ersten, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Viele Versicherer haben eine Photovoltaikversicherung im Angebot, aber meines Wissens nach bietet keiner eine sogenannte Wechselrichtergarantie an. Unser Konzept mit mailo bietet hier ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Zudem bietet der Tarif eine Ertragsgarantie, eine Betreiberhaftpflicht sowie den Zusatzeinschluss von Batteriespeichersystemen und Ladestationen für Elektromobilität. mailo ist bekannt für einfache und schnelle Online-Abschlussstrecken, wir für unsere individuellen Konzepte - deswegen passen unsere beiden Geschäftsmodelle so gut zusammen", sagt Brand weiter.mailo fungiert in der Kooperation als Risikoträger im Hintergrund, der seine hochmoderne technische Plattform zur Verfügung stellt, um möglichst effizient arbeiten zu können."Versicherungsmakler können mit uns ihr Geschäftsmodell digitalisieren. Dabei stehen zwei ganz wesentliche Leistungen im Vordergrund: Individuelle White Label-Lösungen mit echter Dunkelpolicierung und der automatisierte Austausch von Bestandsdaten. Top-Ass ist für uns ein Paradebeispiel dafür, wie effektiv und effizient die gemeinsame Erarbeitung verschiedenster Konzepte ist. In kürzester Zeit haben wir es geschafft, eine individuelle Absicherung für Photovoltaikanlagen zu konzipieren, die durch wesentliche Alleinstellungsmerkmale besticht. Der Abschluss erfolgt über Top-Ass, wir stellen die technische Lösung zur Verfügung und fungieren im Hintergrund als Risikoträger", betont Dr. Matthias Uebing, Gründer und Vorstand der mailo Versicherung AG."Wir sind froh, mit mailo einen Risikoträger gefunden zu haben, der sehr stark auf unsere Wünsche eingegangen ist und zeitgleich auf unsere Erfahrung vertraut hat - das war schon ziemlich einzigartig. Gemeinsam haben wir von Beginn an sehr engagiert und schnell am Konzept gearbeitet und sind stolz, ein einfaches und dennoch leistungsstarkes Produkt anbieten zu können. Derzeit arbeiten wir gemeinsam an einem weiteren Projekt, das in den kommenden Wochen gelauncht wird", sagt Brand abschließend.Unternehmensprofil mailo Versicherung AGDie mailo Versicherung AG (https://mailo.de/) ist ein auf die Versicherung von Gewerberisiken spezialisiertes Versicherungsunternehmen. Der Gewerbeversicherer bietet eigene, auf diverse Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, Sachinhalt- und Cyber-Versicherungsprodukte an.Der Fokus liegt auf Selbstständigen, Freelancern und Kleinunternehmern. Ihnen bietet mailo alle Versicherungslösungen, die sie zur Absicherung ihrer beruflichen Existenz brauchen. Dafür arbeitet mailo partnerschaftlich mit Versicherungsmaklern, Assekuradeuren und Plattformen zusammen. Die mailo-Versicherungslösungen können für Gewerbemakler, Assekuradeure und andere Versicherer auch als White-Label-Produkte entwickelt und betrieben werden.Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehen neben den Gründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auch starke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Deutsche Rück, STS Ventures, Hevella Capital oder WENVEST Capital.