flatexDEGIRO: Ein (weiteres) Rekordjahr für Online-Broker?

Der Onlinebroker flatexDEGIRO (DE000FTG1111) ist nach eigenen Angaben der größte Online Broker Europas für private Anleger mit einer der wachstumsstärksten Plattformen. Von aktuell 1,75 Mio. Kunden mit 75 Mio. Transaktionen will der Konzern bis 2026 auf 7 bis 8 Mio. Kunden wachsen und 250 bis 350 Mio. Transaktionen abwickeln. Grundsätzlich leben Broker vor allem von (moderat) volatilen Märkten, weshalb sich der Sektor bedingt zur Diversifikation eignet - allerdings ist die mehr oder weniger erfahrene Retail-Kundschaft vor allem in Bullenmärkten aktiv und sitzt Bärenmärkte tendenziell inaktiver aus. Nach dem Trading- und Anlageboom im Corona-Jahr 2020 sind die Erwartungen hoch (Marktkapitalisierung aktuell 2,24 Mrd. Euro); mittelfristig ist jedoch die Diskussion der Regulierung zum Payment-for-Orderflow zu beobachten - jener Kick-backs von Market Makern und Emittenten also, die die günstigen Handelskonditionen und damit einen höhere Umschlaghäufigkeit der Kundenportfolios erst ermöglichen. Die relativ hohen Volatilitäten ermöglichen interessante Konditionen bei Zertifikaten.

Attraktive kurz- und mittelfristige Discount-Strategien (März und Juni)

Das Discount-Zertifikat der HVB mit der ISIN DE000HR920T2 mit einem Cap bei 20 Euro kostet 73,24 Euro (Bezugsverhältnis nach Aktiensplit jetzt 4 :1), woraus sich eine maximale Rendite von 6,75 Euro oder 22,4 Prozent p.a. errechnet. Schließt die Aktie am 18.3.22 unter dem Cap, erhalten Anleger die Lieferung von 4 Aktien. Puffer 8,6 Prozent.

Wer etwas mehr Sicherheitspuffer bevorzugt, wählt ein niedrigeres Cap, wie z.B. bei 18,75 Euro. Ein entsprechendes Produkt der HVB mit der ISIN DE000HR920S4 bringt einen Abschlag von 12,4 Prozent. Beim Preis von 70,21 Euro sind 4,79 Euro oder 16,6 Prozent p.a. drin, solange die Aktie am 18.3.22 nicht unter dem Cap notiert (andernfalls auch hier Lieferung von 4 Aktien).

Auch das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000DFP10C1 der DZ Bank weist ein Bezugsverhältnis von 4:1 auf, da es vor dem Aktiensplit begeben wurde. Es generiert bei einem Preis von 70,10 Euro einen Puffer von 12,5 Prozent. Der maximale Gewinn beträgt 9,90 Euro oder 22,1 Prozent p.a., sofern der Aktienkurs am Bewertungstag 17.6.22 auf oder über dem Cap von 20 Euro liegt. Andernfalls erfolgt ein Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Grundsätzlich eignet sich die Brokerage-Aktie von flatexDEGIRO für alle, die davon ausgehen, dass immer mehr private Anleger angesichts niedrigster Zinsen ihre Vermögensanlage mit Wertpapieren und Wertpapiersparplänen selbst in die Hand nehmen - mit diesen Discount-Zertifikaten lässt sich der defensive Einstieg rentabel umsetzen, sofern sich die Aktie zumindest seitwärts bewegt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von flatexDEGIRO -Aktien oder von Anlageprodukten auf flatexDEGIRO -Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de