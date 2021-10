Marinomed Biotech nimmt an der CPhl worldwide 2021 teil, die vom 9. bis 11. November in Mailand stattfindet. Dabei handelt es sich um eine Industriekonferenz, die Zulieferern, Herstellern und Einkäufern in der pharmazeutischen Industrie eine globale Plattform bietet. Marinomed wird vor Ort sein, um über Solv4U zu informieren, den auf der Marinosolv-Technologie basierenden Partnering-Service von Marinomed. Zudem nimmt das Unternehmen am 22. November am Deutschen Eigenkapitalforum (EKF) teil. Die Konferenz, die vom 22. bis 24. November stattfinden und von der Deutschen Börse organisiert wird, bringt internationale Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit Investoren und Analysten zusammen. Am 22. November präsentiert Marinomed auch die Finanzergebnisse für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...