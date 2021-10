Der Euro hat am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum verändert notiert, sich aber knapp über der Marke von 1,16 Dollar gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.30 Uhr bei 1,1606 Dollar. Am Mittwochabend kostete sie 1,1602 Dollar.Neben der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) stehen am heutigen Handelstag Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten aus Deutschland ...

