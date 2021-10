MADRID (dpa-AFX) - Die Inflation in Spanien steigt sprunghaft. Im Oktober erhöhten sich die Verbraucherpreise sowohl nach europäischer (HVPI) als auch nationaler Berechnungsmethode um 5,5 Prozent, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mitteilte. In nationaler Rechnung sei es der höchste Anstieg seit 29 Jahren gewesen, erklärten die Statistiker. Die Erwartungen von Analysten wurde klar übertroffen.

Der starke Preisanstieg geht laut INE vor allem auf höhere Energiepreise zurück. Auch Kraftstoffe, Erdöl und Gas seien deutlich teurer gewesen. Im Vorjahr waren die Preise im Zuge der Corona-Pandemie dagegen zeitweise stark gefallen./bgf/jha/