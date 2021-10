DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bank of Japan senkt Wachstums- und Inflationsausblick

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Wachstumsprognose gesenkt, um den Einschränkungen in den Lieferketten Rechnung zu tragen, die die Exporte und die Produktion belasten. Zudem erklärte die Notenbank, sie sehe keine nennenswerte Inflation kommen. In ihrem vierteljährlichen Bericht prognostizierte der BoJ-Rat, dass die japanische Wirtschaft im laufenden Fiskaljahr, das Ende März 2022 endet, um 3,4 Prozent wachsen wird, verglichen mit seiner vorherigen Prognose von 3,8 Prozent, die im Juli veröffentlicht wurde.

Brasiliens Zentralbank erhöht Leitzins auf 7,75 Prozent

Die brasilianische Notenbank hat ihren Leitzins deutlich um 150 Basispunkte angehoben, da die Verbraucherpreise weiterhin rapide steigen. Zudem kündigte die Zentralbank an, den Leitzins auf ihrer nächsten Sitzung im Dezember voraussichtlich um den gleichen Wert zu erhöhen. Der geldpolitische Ausschuss der Zentralbank hob den Selic, wie der Leitzins in Brasilien genannt wird, auf 7,75 von 6,25 Prozent an. Dies war die sechste Erhöhung in Folge. Der Selic lag zu Beginn des Jahres auf einem Rekordtief von 2,00 Prozent.

Putin weist Gazprom zur Erhöhung der Gaslieferungen nach Deutschland an

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Energieriesen Gazprom angewiesen, die Erdgaslieferungen nach Deutschland und Österreich im kommenden Monat zu erhöhen. Putin forderte den Vorstandsvorsitzenden von Gazprom, Alexej Miller, auf, die Füllung der russischen Gasspeicher bis zum 8. November abzuschließen. Anschließend solle Gazprom "beginnen, das Gasvolumen in den unterirdischen Speichern in Europa - Österreich und Deutschland - schrittweise zu erhöhen".

EU-Länder einigen sich auf Sonderregeln für große Online-Firmen - Bericht

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich offenbar auf ein weitreichendes Gesetz zur Regulierung der großen Online-Unternehmen verständigt. In der zuständigen Arbeitsgruppe des EU-Rats hätten sich die Vertreter der 27 Länder auf einen Text geeinigt, der sich im Wesentlichen an den Vorschlägen der EU-Kommission orientiere, berichtete die Frankfurter Allgemeine unter Berufung auf Diplomatenkreise und interne Dokumente. Demnach sollen künftig knapp zwanzig Verhaltensweisen von Google, Amazon und anderen verboten werden.

Macron plädiert für "vertieften Dialog" im Justiz-Streit mit Polen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat im Konflikt zwischen der EU und Polen um die Rechtsstaatlichkeit für verstärkte Bemühungen um eine gütliche Einigung plädiert. Macron befürworte einen "vertieften Dialog", um die "Schwierigkeiten" auszuräumen, erklärte der Elysée-Palast nach einem Treffen des französischen Staatschefs mit seinem polnischen Kollegen Andrzej Duda in Paris.

Portugal steuert nach Parlamentsvotum gegen Haushaltsentwurf auf Neuwahlen zu

Nach der Ablehnung des Haushaltsentwurfs der Regierung im Parlament steuert Portugal auf vorgezogene Neuwahlen zu. Die Abgeordneten des Linksblocks und der Kommunisten stimmten zusammen mit der konservativen Opposition gegen die Budgetpläne der Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Antonio Costa für das kommende Jahr. Der konservative Präsident des Landes, Marcelo Rebelo de Sousa, hatte für diesen Fall die Auflösung des Parlaments angekündigt.

Pentagon bestätigt chinesischen Test von Hyperschallrakete

Das Pentagon hat den Test einer Hyperschallrakete durch China im vergangenen August bestätigt. Es habe sich um das "sehr bedeutsame Ereignis des Tests eines Hyperschall-Waffensystems" gehandelt, sagte der Generalstabschef der US-Streitkräfte, Mark Milley, auf Bloomberg TV. Der Test sei "sehr besorgniserregend".

Taiwans Präsidentin rechnet fest mit US-Beistand bei chinesischem Angriff

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich überzeugt gezeigt, dass die USA die Insel im Falle eines chinesischen Militärangriffs verteidigen würden. In einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNN sagte Tsai, sie habe "Vertrauen" in den militärischen Beistand der Vereinigten Staaten bei einem solchen Angriff.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Einzelhandelsumsatz Sep -0,6% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Sep -1,3% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.