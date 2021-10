Unterföhring (ots) -- Deutsche Erstausstrahlung der dreiteiligen BBC-Dokumentationsreihe über die Reise der schwedischen Klimaschutzaktivistin von August 2019 bis Ende 2020- Ein exklusiver Blick über die Schulter der "Fridays for Future"-Ikone- Mit zahlreichen namhaften Umweltexperten und Naturforschern wie Sir David Attenborough- Ab 7. November exklusiv bei Sky Nature und Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) sowie auf Abruf über Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) empfangbarUnterföhring, 28. Oktober 2021 - Die dreiteilige Dokumentation "Greta Thunberg: Ein Jahr, um die Welt zu verändern" folgt den Spuren Greta Thunbergs in ihrem schulfreien Jahr, das sie nutzt, um ihren Einsatz für das Klima weiter zu intensivieren und die Politik davon zu überzeugen, ihren Verpflichtungen im Kampf gegen die Klimaerwärmung nachzukommen.Auf ihrer Reise um die Welt, die sie Mitte 2019 antritt, erhält das Kamerateam der BBC einen einzigartigen und intimen Einblick hinter die Kulissen. Dabei dokumentiert die Reihe nicht nur eine ganz besondere Zeit, in der Greta Thunberg vor den Augen der Weltöffentlichkeit erwachsen wird. Er zeigt auch, wie Covid 19 fast überall zum kompletten Stillstand führt - und Greta Thunberg vor eine noch größere Herausforderung stellt als ohnehin: Eine Welt von ihrem Anliegen zu überzeugen, die gerade mit einer ganz anderen Krise fertig werden muss.Während sie rund um den Globus reist, erlebt Greta Thunberg, von den schmelzenden Gletschern Kanadas bis zu den Kohlerevieren Europas, ganz persönlich und direkt die Folgen des Klimawandels. Es sind Erlebnisse, die ihr mit Nachdruck verdeutlichen, warum genau jetzt etwas getan werden muss.Zugleich zeigen ihre Treffen mit führenden Klimawissenschaftlern, wie komplex die Anforderungen sind, die einen Wandel herbeiführen würden. Gespräche mit Wissenschaftlern und Ökonomen geben zudem einen Einblick in neueste wissenschaftliche Forschungserkenntnisse - und zeigen, was getan werden kann, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels abzuwenden.Zu sehen ist die spannende dreiteilige BBC-Dokumentationsreihe als deutsche Erstausstrahlung exklusiv ab 7. November bei Sky Nature und Sky Ticket und auch auf Abruf.Facts:Originaltitel: "Greta Thunberg: A Year to Change the World", Dokumentationsserie, UK 2021, drei Episoden à ca. 50 Min. Produzenten Rob Liddell und Helen Thomas. Mit Greta Thunberg, Svante Thunberg und Sir David Attenborough. Erzählt von Paul McGann. Eine Produktion der BBC Studios Science Unit, international vertrieben durch BBC Studios.Über "Sky Nature":Der Natur ganz nah - Sky Nature (https://www.sky.de/programm/film-serien-news/neue-sendermarke-sky-nature) präsentiert mit einem umfangreichen Programmangebot aus lokalen und internationalen Sky Originals und aufwändigen Produktionen über die Elemente, Tier- und Pflanzenwelten und mit Themen wie Nachhaltigkeit und Artenschutz ein facettenreiches und inspirierendes Programm rund um unseren Planeten.Alle Inhalte von Sky Nature sind linear sowie jederzeit auf Abruf via Sky Q und Sky Ticket in Deutschland, in Österreich auf Sky X und der Schweiz bei Sky Show verfügbar.Über Sky Zero:Sky Zero (http://www.skyzero.sky/) ist die Klimainitiative von Sky mit dem Versprechen bis 2030 Netto Null CO2 Emissionen über die gesamte Wertschöpfungskette zu erreichen - 15 Jahre früher als es das Klimaziel der Bundesregierung festlegt.Unser Planet ist darauf angewiesen, dass der Kohlenstoff im Gleichgewicht ist. Netto Null bedeutet, nicht mehr CO2 auszustoßen als wir absorbieren. Deshalb reduziert Sky bis 2030 CO2 um 50% und gleichen jene Emissionen aus, die wir nicht vermeiden können.Über Sky Ticket:Der Streamingdienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät und ein Receiver ist nicht nötig.Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport.Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf.Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, SHOWTIME® und diversen Partnersendern sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/Über Sky Q:Sky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV-Sender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie Spotify, Prime Video und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Stephanie TeicherExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Teicher@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandhttps://www.sky.de/Kontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5058150