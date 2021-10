Die österreichische Bawag Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2) strebt eine Dividendenausschüttungsquote von 50 Prozent für das Geschäftsjahr 2021 an und will - startend mit dem Geschäftsjahr 2022 - die Ausschüttungsquote von 50 Prozent auf 55 Prozent erhöhen, wie am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen mitgeteilt wurde. Dies wurde bereits im September angekündigt. Die Dividende je Aktie soll bis zum Jahr ...

