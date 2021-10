Der französische Ölkonzern profitiert von den steigenden Energie- und Gaspreisen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg der bereinigte Gewinn des dritten Quartals um 38 % auf 4,8 Mrd. $ - das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. Das operative Ergebnis des Quartals stieg um knapp 30 % auf fast 11,2 Mrd. $. Unterdessen kündigte TOTALENERGIES an, seinen Aktionären wie in den vergangenen Jahren erneut eine Zwischendividende von je 66 Cent je Aktie auszahlen zu wollen. Nicht so schlecht!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

TOTALENERGIES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de