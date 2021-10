Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während die Inflationserwartungen in der Eurozone weiter steigen und auch die Kurse von Staatsanleihen zulegen, fallen die Realrenditen auf neue Tiefststände, so die Analysten der Helaba.Dieser Trend könnte sich fortsetzen, sollte die EZB Marktteilnehmer davon überzeugen, vorerst nicht an der Zinsschraube drehen zu wollen. Beachtenswert seien auch die vorläufigen Verbraucherpreise in Deutschland, die in diesem Monat kaum Anlass zur Beruhigung geben dürften. Die erste Schätzung des Q3-Wachstums in den USA sollte hingegen kaum Einfluss auf die dortigen Zinserwartungen haben. ...

