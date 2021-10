Mitte der Woche präsentierte sich der heimische Aktienmarkt schwächer. Der ATX startete zu Beginn sehr stark, verlor aber die Gewinne im Laufe des Tages und zu Handelsschluss stand ein Verlust von 0,3 Prozent bei 3.781,15 Punkte fest. Die Berichtssaison ist in Wien in vollem Gange, heute präsentieren u.a. die BAWAG und AMAG ihre Zahlen. Mit Spannung wird auch die heutige EZB Sitzung erwartet. Verlierer des Tages war der Baukonzern Strabag mit einem Abschlag von 4,9 Prozent, gefolgt vom Flughafen Wien mit 4 Prozent minus. Bei den Banken hat die kleine Addiko Bank mit plus 1,4 Prozent die Nase vorn. Bei den goßen Banken ist die Lage nicht so positiv. Die Erste Group erzielte ein Minus von 0,9%. Schlechter erging es der Raiffeisen Bank International mit 1,4 Prozent ...

