Teamviewer CEO Oliver Steil ging vor wenigen Tagen im Rahmen eines Interviews in die Offensive. Er gab Fehler zu, versprach aber zugleich Besserung und gab sich insgesamt sehr optimistisch was die Zukunft des Softwareanbieters anbetrifft. Doch was genau hat Teamviewer falsch gemacht? Und was muss besser werden?Die Hauptursache für den Crash war die gekappte Prognose des Unternehmens. Der Softwarespezialist blieb bei den Billings ganze 50 Millionen Euro unter der vorherigen Prognose. Zeitgleich passte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...