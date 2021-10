Der Pharmakonzern Roche und die DocMorris-Mutter Zur Rose kündigen eine Zusammenarbeit im Bereich Diabetes an. Davon sollen Menschen mit dieser Krankheit im täglichen Therapiemanagement profitieren, wie die beiden Gesellschaften am Donnerstag mitteilten. Die Aktie von Zur Rose gewinnt nach Bekanntgabe des Deals kräftig.Starten soll das Angebot 2022 in Deutschland, später soll es auf weitere europäische Länder ausgedehnt werden. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.Im Rahmen der Zusammenarbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...