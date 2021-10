Samsung Electronics blickt nach einem Rekordbetriebsgewinn angesichts der weltweiten Lieferengpässe vorsichtig in die Zukunft. Es sei zu erwarten, dass der Mangel an Komponenten bei einigen Kunden auch die Chipnachfrage zum Jahresende beeinträchtige, teilte der südkoreanische Technologieriese am Donnerstag mit, dessen größte Sparte das...

Den vollständigen Artikel lesen ...