Die Commerzbank hat in der Woche bisher Verluste hinnehmen müssen. Nachdem am Mittwoch die Deutsche Bank trotz überwiegend guter Q3-Kennziffern den Sektor belastete, steht die deutsche Nummer 2 im Vorfeld der heutigen EZB-Sitzung erneut auf der Verliererliste. Immerhin dürfte ein aktueller Blick auf die Analysten-Einschätzungen die Anleger durchaus erfreuen.Konkret: Die Experten-Gilde ist vor den Q3-Zahlen (4. November) tendenziell zuversichtlich für die Commerzbank-Aktie gestimmt. So raten 7 von ...

