HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat K+S von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 17 Euro angehoben. Die Kalipreise auf dem wichtigen brasilianischen Markt hätten sich in den vergangenen zwölf Monaten nahezu verdreifacht, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit dürften selbst die gestiegenen Logistik und Energiepreise einen Anstieg des operativen Gewinns (Ebitda) des Düngemittelherstellers nicht aufhalten./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / 08:15 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

K+S-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de